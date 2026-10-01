Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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01.10.2026 14:32:00

Not Intel. Not Nvidia. These 2 Chip Stocks Maintain an Unbreachable Moat in Advanced Chip Tech.

Chip technology is a huge component of today's expanding artificial intelligence (AI) market. Companies with the most advanced technology end up being valued at a premium and still sometimes fly under most investors' radar. These companies aren't always household names, even if the companies they work with, like Intel and Nvidia, are.

Two stocks in particular have built up an unbreachable moat in chip technology: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML). Both of these companies have technology and production capacity unmatched in their industry. Intel and Nvidia may have the name recognition, but these two have unbreachable moats and could make for fantastic long-term investments. Here's a bit more about each.

Image source: Getty Images.

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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 38 880,00 3,79% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 108,58 1,38% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 207,15 0,83% NVIDIA Corp.

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