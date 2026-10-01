Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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01.10.2026 14:32:00
Not Intel. Not Nvidia. These 2 Chip Stocks Maintain an Unbreachable Moat in Advanced Chip Tech.
Chip technology is a huge component of today's expanding artificial intelligence (AI) market. Companies with the most advanced technology end up being valued at a premium and still sometimes fly under most investors' radar. These companies aren't always household names, even if the companies they work with, like Intel and Nvidia, are.
Two stocks in particular have built up an unbreachable moat in chip technology: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and ASML (NASDAQ: ASML). Both of these companies have technology and production capacity unmatched in their industry. Intel and Nvidia may have the name recognition, but these two have unbreachable moats and could make for fantastic long-term investments. Here's a bit more about each.
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
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29.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|38 880,00
|3,79%
|Intel Corp.
|108,58
|1,38%
|NVIDIA Corp.
|207,15
|0,83%