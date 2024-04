Novartis-Aktie: Novartis strebt Zulassungserweiterung für Pluvicto in der zweiten Jahreshälfte an

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist nach einer Spätstudie zu seiner Prostatakrebstherapie Pluvicto zuversichtlich, in der zweiten Jahreshälfte eine Zulassungserweiterung zu beantragen.

Angestrebt werde eine Zulassungserweiterung für Pluvicto zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs vor einer Taxan-basierte Chemotherapie, erklärten die Schweizer. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen den Antrag auf erweiterte Zulassung verschoben.

Bei Pluvicto handelt es sich um eine Strahlentherapie, bei der ein auf Zellen abzielender Wirkstoff mit einem therapeutischen radioaktiven Teilchen kombiniert wird. Pluvicto war das am schnellsten wachsende Medikament von Novartis im Jahr 2023, wobei sich der Umsatz auf 980 Millionen US-Dollar mehr als verdreifachte. Novartis teilte mit, dass die aktualisierten Ergebnisse einer Phase-3-Studie eine Hazard Ratio - ein Maß, das in Krebsstudien häufig zum Vergleich der Überlebensraten zweier Patientengruppen verwendet wird - von weniger als 1,0 zeigte. Das Sicherheitsprofil von Pluvicto stimmte laut Novartis mit früheren Zwischenanalysen überein, die 2023 nach zusätzlichen acht Monaten Daten veröffentlicht wurden, ebenso wie das radiologische progressionsfreie Überleben und andere sekundäre Wirksamkeitsziele. Die vollständigen Ergebnisse der Studie will der Konzern auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorstellen.

FRANKFURT (Dow Jones)