Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Investmentbeispiel
|
17.11.2025 10:03:54
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Novartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,11 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investiert hat, hat nun 13,313 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (104,42 CHF), wäre das Investment nun 1 390,19 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,02 Prozent zugenommen.
Am Markt war Novartis jüngst 198,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
