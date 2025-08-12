Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Einstufung belassen
|
12.08.2025 17:41:53
Novo Nordisk-Aktie in Rot: UBS erklärt neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Die Novo Nordisk-Aktie reagierte in Kopenhagen darauf mit Kursverlusten von letztlich 0,65 Prozent auf 320,50 DKK.
/rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)
Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com
