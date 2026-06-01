Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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01.06.2026 21:57:02
Nutrien (NTR) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.May 7, 2026, 10:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar (dpa-AFX)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)