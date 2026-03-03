Nutrien Aktie

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

03.03.2026 14:00:49

Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 75,74 		Abst. Kursziel*:
5,62%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 73,64 		Abst. Kursziel aktuell:
8,64%
Analyst Name::
Benjamin Theurer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
