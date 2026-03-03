Nutrien Aktie
|63,96EUR
|-0,64EUR
|-0,99%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 80,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 75,74
|
Abst. Kursziel*:
5,62%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 73,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,64%
|
Analyst Name::
Benjamin Theurer
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|64,70
|0,15%
