Nutrien Aktie

58,86EUR -1,56EUR -2,58%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

17.02.2026 18:54:03

Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien vor Quartalszahlen von 64 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Benjamin Theurer begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Düngemittelherstellers in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Schätzungen für 2026 auf Basis steigender Preise für Kalisalze und eine bessere Profitabilität./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 69,74 		Abst. Kursziel*:
0,37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 69,83 		Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name::
Benjamin Theurer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

18:54 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien Neutral UBS AG
20.01.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Nutrien (Ex Potash Agrium) 58,86 -2,58% Nutrien (Ex Potash Agrium)

