Nutrien Aktie
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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85,00
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 69,16
|
Abst. Kursziel*:
22,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 68,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
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Analyst Name::
Andrew Wong
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KGV*:
-
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