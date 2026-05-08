Nutrien Aktie

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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

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08.05.2026 18:39:13

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 69,16 		Abst. Kursziel*:
22,90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 68,32 		Abst. Kursziel aktuell:
24,41%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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