WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Düngemittelkonzern habe das vergangene Jahr solide abgeschlossen, schrieb Benjamin Theurer am Mittwochabend. Die Umsätze seien zwar geringfügig hinter den Erwartungen gewesen, doch gewinnseitig habe das Unternehmen besser abgeschnitten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
