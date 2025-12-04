NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Exportkontrollen im Blick
|
04.12.2025 22:08:00
NVIDIA-Aktie im Fokus: CEO Huang sprach mit US-Präsident Trump über Exportkontrollen für KI-Chips
• Gespräche über Exportkontrollen für KI-Chips
• Huang gegen gedrosselte Chips für China
Das gestrige Gespräch zwischen Huang und Trump diente laut "Reuters" vor allem dazu, die künftige Ausrichtung der amerikanischen Exportpolitik für Hochleistungs-KI-Chips zu diskutieren. Für NVIDIA, den dominierenden Anbieter von KI-Halbleitern, steht dabei enorm viel auf dem Spiel: Die USA prüfen derzeit, ob bestimmte Chips der H- und Blackwell-Serien weiterhin nach China verkauft werden dürfen.
Das Ringen um Exportkontrollen
Trump betonte nach dem Treffen, Huang sei ein "kluger Mann", der genau wisse, "wofür die Regierung steht", heißt es bei "Reuters". Darüber hinaus signalisierte der US-Präsident aber auch, dass seine Regierung klare Erwartungen an NVIDIA habe, wenn es um die Einhaltung - und mögliche Verschärfung - von Exportkontrollen gehe.
Huang wiederum äußerte laut "AP News", dass er zwar die Bedenken hinsichtlich des Verkaufs von KI-Chips nach China teile und Exportkontrollen unterstütze, aber nicht glaube, dass technische Beschränkungen Chinas Fortschritt im KI-Wettlauf bremsen würden. "Wir müssen weltweit wettbewerbsfähig sein. Wir dürfen die Chips, die wir nach China verkaufen, nicht minderwertiger machen. Das würden sie nicht akzeptieren. Und das hat seinen Grund. Deshalb sollten wir dem chinesischen Markt die wettbewerbsfähigsten Chips anbieten, die wir anbieten können", so Huang laut der Nachrichtenseite.
Die Frage, ob US-Chiphersteller weiterhin Zugang zum chinesischen Markt behalten, ist für NVIDIA sowie weitere Unternehmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Daher sorgt die Unsicherheit über die künftige US-Linie bei vielen Technologieunternehmen für Nervosität, zumal China weiterhin als größter Wachstumsmarkt für KI-Hardware gilt.
Politischer Druck und industriepolitische Realität
Der Besuch von NVIDIA-CEO Huang in Washington beschränkte sich allerdings nicht nur auf das Gespräch mit dem Präsidenten. Wie die "Washington Post" berichtet, führte Huang am selben Tag auch Gespräche mit republikanischen Senatoren, um über KI-Politik, Handelsregeln und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Halbleiterindustrie zu sprechen. Laut "AP News" stieß Huangs Besuch im Kongress dabei auf gemischte Reaktionen: Einige Politiker hätten den Austausch über die Risiken im globalen KI-Wettbewerb gelobt, während andere Transparenz über die genauen Inhalte des Gesprächs eingefordert hätten.
Strategische Bedeutung für die KI-Industrie
Die Entscheidung über die Genehmigung oder Einschränkung von Chip-Exporten hat weitreichende Folgen für die internationale Position der USA im KI-Sektor. Branchenanalysten warnen seit Monaten davor, dass übermäßig restriktive Regeln die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen schwächen könnten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass China technologisch aufholen könnte, wenn die Ausfuhr leistungsfähiger Chips nicht kontrolliert wird. NVIDIA steht damit in einem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Interesse und geopolitischem Druck.
Nach Informationen von "Bloomberg" versuchte Huang deshalb, eine Balance zu skizzieren: Exportkontrollen ja, aber ohne eine Politik, die US-Firmen dazu zwingt, minderwertige Produkte zu entwickeln, nur um im Ausland geschäftsfähig zu bleiben. "Wir sollten sicherstellen, dass amerikanische Unternehmen die besten, die meisten und die ersten haben", werden Huangs Aussgen zu KI-Chips von "CNBC" wiedergegeben. Er bezog sich dabei offenbar auf den GAIN AI Act, der Chiphersteller verpflichten würde, US-Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ihre KI-Chips einzuräumen.
Die Debatte geht auch an der NVIDIA-Aktie nicht spurlos vorbei: Am Mittwoch beendete sie den NASDAQ-Handel um 1,03 Prozent tiefer bei 179,59 US-Dollar, am Donnerstag konnte sie allerdings wieder um 2,16 Prozent auf 183,45 US-Dollar steigen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|FirstFT: US bipartisan bill seeks to block Nvidia sales of advanced chips to China (Financial Times)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|US senators seek to block Nvidia sales of advanced chips to China (Financial Times)
|
04.12.25
|US senators seek to block Nvidia sales of advanced chips to China (Financial Times)
|
04.12.25
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|157,26
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.