NVIDIA-Aktie im Fokus: CEO Huang sprach mit US-Präsident Trump über Exportkontrollen für KI-Chips

Ein Treffen zwischen NVIDIA-CEO Jensen Huang und US-Präsident Donald Trump am Mittwoch rückte den Umgang der USA mit fortschrittlichen KI-Chips einmal mehr in den Fokus.

• Treffen zwischen NVIDIA-CEO Jensen Huang und US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington• Gespräche über Exportkontrollen für KI-Chips• Huang gegen gedrosselte Chips für China

Das gestrige Gespräch zwischen Huang und Trump diente laut "Reuters" vor allem dazu, die künftige Ausrichtung der amerikanischen Exportpolitik für Hochleistungs-KI-Chips zu diskutieren. Für NVIDIA, den dominierenden Anbieter von KI-Halbleitern, steht dabei enorm viel auf dem Spiel: Die USA prüfen derzeit, ob bestimmte Chips der H- und Blackwell-Serien weiterhin nach China verkauft werden dürfen.

Das Ringen um Exportkontrollen

Trump betonte nach dem Treffen, Huang sei ein "kluger Mann", der genau wisse, "wofür die Regierung steht", heißt es bei "Reuters". Darüber hinaus signalisierte der US-Präsident aber auch, dass seine Regierung klare Erwartungen an NVIDIA habe, wenn es um die Einhaltung - und mögliche Verschärfung - von Exportkontrollen gehe.

Huang wiederum äußerte laut "AP News", dass er zwar die Bedenken hinsichtlich des Verkaufs von KI-Chips nach China teile und Exportkontrollen unterstütze, aber nicht glaube, dass technische Beschränkungen Chinas Fortschritt im KI-Wettlauf bremsen würden. "Wir müssen weltweit wettbewerbsfähig sein. Wir dürfen die Chips, die wir nach China verkaufen, nicht minderwertiger machen. Das würden sie nicht akzeptieren. Und das hat seinen Grund. Deshalb sollten wir dem chinesischen Markt die wettbewerbsfähigsten Chips anbieten, die wir anbieten können", so Huang laut der Nachrichtenseite.

Die Frage, ob US-Chiphersteller weiterhin Zugang zum chinesischen Markt behalten, ist für NVIDIA sowie weitere Unternehmen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Daher sorgt die Unsicherheit über die künftige US-Linie bei vielen Technologieunternehmen für Nervosität, zumal China weiterhin als größter Wachstumsmarkt für KI-Hardware gilt.

Politischer Druck und industriepolitische Realität

Der Besuch von NVIDIA-CEO Huang in Washington beschränkte sich allerdings nicht nur auf das Gespräch mit dem Präsidenten. Wie die "Washington Post" berichtet, führte Huang am selben Tag auch Gespräche mit republikanischen Senatoren, um über KI-Politik, Handelsregeln und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Halbleiterindustrie zu sprechen. Laut "AP News" stieß Huangs Besuch im Kongress dabei auf gemischte Reaktionen: Einige Politiker hätten den Austausch über die Risiken im globalen KI-Wettbewerb gelobt, während andere Transparenz über die genauen Inhalte des Gesprächs eingefordert hätten.

Strategische Bedeutung für die KI-Industrie

Die Entscheidung über die Genehmigung oder Einschränkung von Chip-Exporten hat weitreichende Folgen für die internationale Position der USA im KI-Sektor. Branchenanalysten warnen seit Monaten davor, dass übermäßig restriktive Regeln die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen schwächen könnten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass China technologisch aufholen könnte, wenn die Ausfuhr leistungsfähiger Chips nicht kontrolliert wird. NVIDIA steht damit in einem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Interesse und geopolitischem Druck.

Nach Informationen von "Bloomberg" versuchte Huang deshalb, eine Balance zu skizzieren: Exportkontrollen ja, aber ohne eine Politik, die US-Firmen dazu zwingt, minderwertige Produkte zu entwickeln, nur um im Ausland geschäftsfähig zu bleiben. "Wir sollten sicherstellen, dass amerikanische Unternehmen die besten, die meisten und die ersten haben", werden Huangs Aussgen zu KI-Chips von "CNBC" wiedergegeben. Er bezog sich dabei offenbar auf den GAIN AI Act, der Chiphersteller verpflichten würde, US-Unternehmen ein Vorkaufsrecht auf ihre KI-Chips einzuräumen.

Die Debatte geht auch an der NVIDIA-Aktie nicht spurlos vorbei: Am Mittwoch beendete sie den NASDAQ-Handel um 1,03 Prozent tiefer bei 179,59 US-Dollar, am Donnerstag konnte sie allerdings wieder um 2,16 Prozent auf 183,45 US-Dollar steigen.

Redaktion finanzen.at