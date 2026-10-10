CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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10.10.2026 20:20:21
Nvidia-Backed Neoclouds Face a Test as IREN, CoreWeave and Nebius Stocks Slide
This article Nvidia-Backed Neoclouds Face a Test as IREN, CoreWeave and Nebius Stocks Slide originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu CoreWeave
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
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06.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)