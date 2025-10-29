NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
29.10.2025 11:47:05
Nvidia becomes world’s first $5tn company
US chip giant’s stock propelled by strong sales of AI systems and prospect of access to ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
