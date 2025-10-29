Nokia Aktie
|6,46EUR
|-0,43EUR
|-6,27%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Finnen seien im Wandel und profitierten dabei zunehmend von ihrer Präsenz in KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Dadurch winke stetiges Wachstum, das es so vorher nicht gegeben habe. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität. Die Aussichten im Mobilfunkbereich seien zwar nicht rosig. Enttäuschungen erwartet Menon allerdings auch hier nicht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,55 €
|
Abst. Kursziel*:
18,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,20%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,46
|-6,27%
