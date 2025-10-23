Nokia Aktie

5,05EUR 0,25EUR 5,21%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

23.10.2025 12:28:23

Nokia Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,15 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,14 € 		Abst. Kursziel*:
0,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,06%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

