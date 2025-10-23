Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,15 Euro belassen. Sandeep Deshpande attestierte dem Netzwerkausrüster am Donnerstag eine starke Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Geglänzt habe der Bereich optische Netzwerke. Die beibehaltenen Jahresziele bedeuteten Zuversicht für die Aufträge./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
