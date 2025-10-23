T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Mehr Kunden
|
23.10.2025 16:44:39
T-Mobile US-Aktie trotzdem schwächer: Ziel für das Gesamtjahr erhöht
Der noch bis November amtierende Konzernchef Mike Sievert will 2025 nun 7,2 bis 7,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen. Zuvor wurden 6,1 bis 6,4 Millionen angepeilt. Der operative Gewinn ohne die Verzerrung durch die Endgeräte-Vermarktung (bereinigtes Core Ebitda) sieht der Manager nun bei 33,7 bis 33,9 Milliarden Dollar nach zuvor 33,3 bis 33,7 Milliarden. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) wird mit 17,8 bis 18,0 Milliarden Dollar nun am unteren Ende mehr erwartet als bisher.
Die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen ist in den drei Monaten bis Ende September um 1 Millionen gestiegen, teilte der zur Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mit. Dies sei die höchste Zahl im dritten Quartal in über einem Jahrzehnt. Analysten hatten hier mit rund 852.000 gerechnet.
Der Serviceumsatz stieg dabei um neun Prozent auf 18,2 Milliarden Dollar. Bei dem um Sondereffekte und Leasingumsätze bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Core Ebitda) verzeichnet das US-Unternehmen einen Anstieg um rund sechs Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn auf 2,7 Milliarden von 3,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Als ein Grund führt das Unternehmen Aufwendungen für Wertberichtigungen an.
BELLEVUE (dpa-AFX)
