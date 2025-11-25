Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
25.11.2025 19:21:00
Nvidia’s stock drops on Google fears. Are investors missing the point?
While investors debate which company will win in the AI chip market, a Bernstein analyst says the question is more about whether or not the market is still growing.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 470,00
|12,93%
|Alphabet A (ex Google)
|283,75
|1,41%
|Alphabet C (ex Google)
|284,80
|2,34%