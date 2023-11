NYSE-Handel: Dow Jones auf grünem Terrain

Um 17:59 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,56 Prozent auf 35 284,97 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,805 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,047 Prozent auf 35 104,84 Punkte an der Kurstafel, nach 35 088,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 35 284,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 35 155,80 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 127,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34 288,83 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 34 098,10 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 6,48 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 1,51 Prozent auf 95,41 USD), Microsoft (+ 1,44 Prozent auf 378,45 USD), American Express (+ 1,29) Prozent auf 164,39 USD), Intel (+ 1,24 Prozent auf 44,18 USD) und Home Depot (+ 1,22 Prozent auf 309,05 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-1,28 Prozent auf 246,23 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,19 Prozent auf 20,73 USD), Merck (-0,92 Prozent auf 101,27 USD), Walmart (-0,69 Prozent auf 154,78 USD) und Chevron (-0,51 Prozent auf 143,31 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 358 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,727 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 9,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at