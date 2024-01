NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Der Dow Jones verliert am Mittag an Boden.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,67 Prozent leichter bei 37 443,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,975 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,379 Prozent schwächer bei 37 552,91 Punkten in den Handel, nach 37 695,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 424,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 801,90 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,311 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 36 404,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 804,87 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 11.01.2023, den Stand von 33 973,01 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,08 Prozent auf 266,99 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 145,63 USD), Nike (+ 0,48 Prozent auf 104,27 USD), UnitedHealth (-0,15 Prozent auf 536,82 USD) und IBM (-0,21 Prozent auf 160,89 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,05 Prozent auf 24,18 USD), Goldman Sachs (-1,50 Prozent auf 376,24 USD), Boeing (-1,48 Prozent auf 224,46 USD), Intel (-1,41 Prozent auf 46,80 USD) und Amgen (-1,31 Prozent auf 300,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 987 522 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,623 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 7,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

