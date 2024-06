NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,20 Prozent höher bei 38 886,17 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,282 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,084 Prozent auf 38 774,82 Punkte an der Kurstafel, nach 38 807,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 38 735,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 004,16 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,455 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 38 852,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 661,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 573,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,11 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40 077,40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,63 Prozent auf 242,76 USD), Amazon (+ 2,05 Prozent auf 185,00 USD), Nike (+ 1,48 Prozent auf 95,72 USD), Procter Gamble (+ 1,46 Prozent auf 168,47 USD) und Visa (+ 0,93 Prozent auf 277,04 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-1,17 Prozent auf 30,42 USD), 3M (-0,85 Prozent auf 98,22 USD), Goldman Sachs (-0,78 Prozent auf 458,10 USD), Apple (-0,71 Prozent auf 194,48 USD) und American Express (-0,57 Prozent auf 233,35 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16 681 094 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,841 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

