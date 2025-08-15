NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 45 061,42 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 18,441 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 44 890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 44 911,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 45 203,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44 897,98 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 023,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der Dow Jones 42 322,75 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der Dow Jones 40 563,06 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 203,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 13,90 Prozent auf 309,23 USD), Salesforce (+ 4,16 Prozent auf 243,07 USD), Amgen (+ 2,21 Prozent auf 296,70 USD), Merck (+ 1,99 Prozent auf 84,41 USD) und Verizon (+ 1,91 Prozent auf 44,33 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Cisco (-4,60 Prozent auf 66,12 USD), 3M (-2,88 Prozent auf 152,14 USD), Home Depot (-1,96 Prozent auf 339,45 EUR), Goldman Sachs (-1,88 Prozent auf 733,14 USD) und Caterpillar (-1,68 Prozent auf 410,48 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 22 565 203 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,802 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,26 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at