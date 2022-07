OMV-Aktie tiefer: Heutige Liefermenge entspricht der Zusage von GAZPROM

Der russische Gaskonzern GAZPROM hat seine gestrige Zusage eingehalten und heute vereinbarungsgemäßgeliefert, so die OMV am Donnerstagabend.

Damit wurde in etwa die Hälfte der vor dem Ukraine-Krieg vereinbarten Gasmenge zugestellt, dies entspricht der Menge, die auch vor der zehntägigen Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 bei der teilstaatlichen OMV ankam. Während der Nordstream-Wartungspause bekam die OMV nur ein Drittel des bestellten Gases aus Russland.

Ob GAZPROM die vereinbarte Menge für den heutigen Tag unterm Strich auch wirklich liefert, lässt sich aber erst morgen um sechs Uhr in der Früh sagen, dann ist der tägliche 24-Stunden-Rythmus abgelaufen, so ein OMV-Sprecher zur APA.

OMV rüstet Tankstellen-Dächer mit Photovoltaik-Anlagen aus

Die OMV rüstet die Dächer ihrer Tankstellen mit Photovoltaik-Anlagen aus. Bisher wurden auf 95 Tankstellen in Österreich Solarmodule installiert, bis Jahresende soll es 155 "Solar-Tankstellen" geben, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. Mit dem dadurch produzierten Strom decken die Tankstellen einen hohen Anteil ihres Strombedarfs selbst ab. In den PV-Ausbau investiert die OMV in Österreich rund 7 Mio. Euro.

Hierzulande betreibt die OMV 219 Tankstellen, in ganz Europa sind es 2.100. Auch in der Slowakei, Ungarn und Rumänien sollen Tankstellen zukünftig Strom aus Sonnenenergie produzieren.

In Wien fiel die OMV-Aktie letztlich um 0,80 Prozent auf 42,15 Euro.

APA