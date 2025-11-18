Schwacher Handel: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,60 Prozent schwächer bei 4 743,47 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142,818 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 4 819,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 819,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 741,93 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 578,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX 4 779,38 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der ATX einen Stand von 3 570,29 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 29,72 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,10 EUR), CA Immobilien (-0,34 Prozent auf 23,60 EUR), PORR (-0,38 Prozent auf 26,55 EUR), STRABAG SE (-0,98 Prozent auf 70,70 EUR) und CPI Europe (-1,00 Prozent auf 15,88 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-3,45 Prozent auf 33,54 EUR), AT S (AT&S) (-2,84 Prozent auf 25,65 EUR), Wienerberger (-2,38 Prozent auf 25,40 EUR), Lenzing (-2,11 Prozent auf 20,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,11 Prozent auf 27,90 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 43 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,01 Prozent.

Redaktion finanzen.at