Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich in Rot
Am Dienstag verlor der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,16 Prozent auf 4 716,63 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 142,818 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 4 819,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 819,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 709,51 Punkten lag.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 779,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 570,29 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 28,98 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 23,64 EUR), UNIQA Insurance (-0,45 Prozent auf 13,14 EUR), AT S (AT&S) (-0,57 Prozent auf 26,25 EUR), Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 44,50 EUR) und PORR (-0,94 Prozent auf 26,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil DO (-3,39 Prozent auf 170,80 EUR), Raiffeisen (-3,06 Prozent auf 31,04 EUR), Andritz (-2,77 Prozent auf 61,50 EUR), BAWAG (-2,66 Prozent auf 109,70 EUR) und Verbund (-2,46 Prozent auf 63,40 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 450 492 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
