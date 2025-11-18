Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime im Fokus
|
18.11.2025 17:58:57
Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone
Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 2,05 Prozent auf 2 347,40 Punkte nach unten. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent tiefer bei 2 396,17 Punkten in den Handel, nach 2 396,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 343,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 396,17 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 2 287,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 390,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 777,82 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 28,56 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 1,54 Prozent auf 13,20 EUR), Addiko Bank (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR), AMAG (+ 0,41 Prozent auf 24,30 EUR), Palfinger (+ 0,34 Prozent auf 29,70 EUR) und Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-10,33 Prozent auf 3,30 EUR), Rosenbauer (-4,96 Prozent auf 44,10 EUR), DO (-3,39 Prozent auf 170,80 EUR), Raiffeisen (-3,06 Prozent auf 31,04 EUR) und Andritz (-2,77 Prozent auf 61,50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 450 492 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Mit 9,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
