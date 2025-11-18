voestalpine Aktie
Handel in Wien: ATX Prime legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,50 Prozent leichter bei 2 360,62 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 396,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 396,57 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 396,17 Punkte, das Tagestief hingegen 2 355,88 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 2 287,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der ATX Prime 2 390,00 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 1 777,82 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 29,28 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Flughafen Wien (+ 0,76 Prozent auf 52,80 EUR), Frequentis (+ 0,30 Prozent auf 67,60 EUR), Semperit (+ 0,00 Prozent auf 13,00 EUR), Addiko Bank (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR) und CA Immobilien (-0,08 Prozent auf 23,66 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,70 Prozent auf 3,36 EUR), Wienerberger (-2,38 Prozent auf 25,40 EUR), voestalpine (-2,25 Prozent auf 33,96 EUR), Verbund (-2,00 Prozent auf 63,70 EUR) und Andritz (-1,90 Prozent auf 62,05 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 116 467 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,263 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 9,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
