AT & S Aktie

AT & S

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

Index-Performance im Blick 18.11.2025 09:29:38

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Minus

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Minus

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1,48 Prozent auf 2 361,14 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 396,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 396,57 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 361,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 396,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 287,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 390,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, notierte der ATX Prime bei 1 777,82 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 29,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 2,29 Prozent auf 53,60 EUR), FACC (+ 0,75 Prozent auf 9,35 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,65 Prozent auf 6,24 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,10 EUR) und Addiko Bank (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,24 Prozent auf 3,34 EUR), Frequentis (-3,56 Prozent auf 65,00 EUR), voestalpine (-3,45 Prozent auf 33,54 EUR), AT S (AT&S) (-2,84 Prozent auf 25,65 EUR) und Palfinger (-2,53 Prozent auf 28,85 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 43 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 35,263 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,01 Prozent.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
04.08.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
