Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagnachmittag

Am Dienstag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,90 Prozent im Minus bei 4 729,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142,818 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 4 819,71 Punkten in den Handel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 819,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 717,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 4 779,38 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 3 570,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 29,32 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 0,25 Prozent auf 23,74 EUR), STRABAG SE (-0,56 Prozent auf 71,00 EUR), EVN (-0,75 Prozent auf 26,55 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 44,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-3,11 Prozent auf 33,66 EUR), Wienerberger (-3,07 Prozent auf 25,22 EUR), OMV (-2,33 Prozent auf 47,78 EUR), Andritz (-2,29 Prozent auf 61,80 EUR) und Verbund (-2,23 Prozent auf 63,55 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 166 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at