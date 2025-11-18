ATX
|
4 716,63
|
-103,96
|
-2,16 %
|Kursverlauf
|
18.11.2025 15:58:44
Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Dienstagnachmittag
Am Dienstag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,90 Prozent im Minus bei 4 729,03 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142,818 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 4 819,71 Punkten in den Handel, nach 4 820,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 819,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 717,45 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 4 779,38 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Wert von 3 570,29 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 29,32 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 0,25 Prozent auf 23,74 EUR), STRABAG SE (-0,56 Prozent auf 71,00 EUR), EVN (-0,75 Prozent auf 26,55 EUR), AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR) und Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 44,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-3,11 Prozent auf 33,66 EUR), Wienerberger (-3,07 Prozent auf 25,22 EUR), OMV (-2,33 Prozent auf 47,78 EUR), Andritz (-2,29 Prozent auf 61,80 EUR) und Verbund (-2,23 Prozent auf 63,55 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 166 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 716,63
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.