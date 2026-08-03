ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 22:13:30

ON Semiconductor Corp. Announces Rise In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - ON Semiconductor Corp. (ON) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $226.8 million, or $0.56 per share. This compares with $170.3 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, ON Semiconductor Corp. reported adjusted earnings of $293.8 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $1.603 billion from $1.468 billion last year.

ON Semiconductor Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $226.8 Mln. vs. $170.3 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.603 Bln vs. $1.468 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.81 To $ 0.93 Next quarter revenue guidance: $ 1.650 B To $ 1.750 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

mehr Nachrichten