ONE Gas Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - ONE Gas Inc. (OGS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $86.31 million, or $1.42 per share. This compares with $77.02 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, ONE Gas Inc. reported adjusted earnings of $89.67 million or $1.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $689.37 million from $630.70 million last year.
ONE Gas Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $86.31 Mln. vs. $77.02 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $1.34 last year. -Revenue: $689.37 Mln vs. $630.70 Mln last year.
