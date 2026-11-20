On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, ONEOK (NYSE:OKE) raised its full-year financial guidance for the third time this year after reporting record natural gas processing volumes in the Permian Basin region of West Texas and New Mexico. A debt paydown and an integrated pipeline footprint give the company room to fund growth projects while returning capital to shareholders.

Three things management said stand out.

The company paid off nearly $5.5 billion of debt during the third quarter after completing a $9 billion equity transaction. Management is using that balance sheet relief to shift its leverage target to 3.25 times debt-to-EBITDA or lower, where EBITDA represents earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, a metric measuring core operating profitability.

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