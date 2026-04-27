Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.04.2026 17:19:38
OpenAI breaks free from exclusive AI pact with Microsoft
New products from the artificial intelligence startup will still be made available first on cloud unit AzureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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