Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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27.07.2026 18:27:02

Microsoft Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 510 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 reduziert, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der schwächeren Marktstimmung im Bereich KI-Infrastruktur./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 391,40 		Abst. Kursziel*:
22,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 391,03 		Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 343,10 2,16% Microsoft Corp.

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13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:22 AXA Outperform RBC Capital Markets
13:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:11 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13:08 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
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10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
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