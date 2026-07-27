Microsoft Aktie
|344,55EUR
|8,70EUR
|2,59%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 510 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 reduziert, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der schwächeren Marktstimmung im Bereich KI-Infrastruktur./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 480,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 391,40
|
Abst. Kursziel*:
22,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 391,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,75%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|343,10
|2,16%
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|15:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
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|13:42
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|13:30
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|RBC Capital Markets
|13:27
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|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
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|12:40
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|12:35
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|12:07
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|UBS AG
|12:06
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|Barclays Capital
|11:46
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|DZ BANK
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|SAP Buy
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