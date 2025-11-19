Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag

So bewegt sich der SDAX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch legt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,64 Prozent auf 15 909,36 Punkte zu. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,106 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 15 794,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 807,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 928,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 794,65 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX auf 16 719,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 150,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der SDAX mit 13 271,62 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,56 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 12,80 Prozent auf 34,54 EUR), Hypoport SE (+ 10,77 Prozent auf 115,20 EUR), Formycon (+ 2,46 Prozent auf 22,90 EUR), Medios (+ 2,44 Prozent auf 14,30 EUR) und Alzchem Group (+ 2,38 Prozent auf 137,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen JOST Werke (-1,79 Prozent auf 49,50 EUR), Dürr (-1,77 Prozent auf 18,92 EUR), NORMA Group SE (-1,71 Prozent auf 12,66 EUR), PVA TePla (-1,54 Prozent auf 20,48 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 34,12 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 270 765 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at