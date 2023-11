Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der FTSE 100 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,16 Prozent stärker bei 7 481,30 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 469,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 469,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 468,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 488,52 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,306 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, stand der FTSE 100 bei 7 374,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 320,53 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.11.2022, einen Stand von 7 465,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 0,964 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Smurfit Kappa (+ 2,26 Prozent auf 31,42 EUR), BT Group (+ 1,55 Prozent auf 1,24 GBP), HSBC (+ 1,15 Prozent auf 6,14 GBP), BP (+ 1,14 Prozent auf 4,71 GBP) und Weir Group (+ 1,13 Prozent auf 18,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-5,07 Prozent auf 0,71 GBP), Imperial Brands (-2,56 Prozent auf 18,31 GBP), National Grid (-2,47 Prozent auf 10,08 GBP), RS Group (-1,45 Prozent auf 7,49 GBP) und Land Securities Group (-1,43 Prozent auf 6,36 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 961 542 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,794 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

