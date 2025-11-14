Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,90 Prozent tiefer bei 4 806,03 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,223 Prozent auf 4 839,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 849,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 839,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 763,57 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 4 703,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Wert von 4 551,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 310,42 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,77 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 8,94 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 56,42 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), Unilever (-2,06 Prozent auf 44,70 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,94 Prozent auf 5,80 EUR), BAT (-1,81 Prozent auf 40,72 GBP) und Airbus SE (-1,78 Prozent auf 206,55 EUR) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 785 379 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,663 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at