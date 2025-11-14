Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|Index im Blick
|
14.11.2025 17:58:55
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach
Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,90 Prozent tiefer bei 4 806,03 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,223 Prozent auf 4 839,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 849,91 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 839,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 763,57 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 4 703,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Wert von 4 551,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 310,42 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,77 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 8,94 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 56,42 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), Unilever (-2,06 Prozent auf 44,70 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,94 Prozent auf 5,80 EUR), BAT (-1,81 Prozent auf 40,72 GBP) und Airbus SE (-1,78 Prozent auf 206,55 EUR) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 785 379 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,663 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|61,46
|-0,23%
|Airbus SE
|205,85
|-1,95%
|Allianz
|367,10
|0,91%
|ASML NV
|864,60
|-1,20%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,35
|-3,24%
|BNP Paribas S.A.
|68,62
|-0,49%
|BP plc (British Petrol)
|5,22
|0,60%
|Enel S.p.A.
|9,00
|1,88%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,82
|-1,69%
|Richemont
|186,95
|5,74%
|Roche AG (Genussschein)
|286,10
|-1,31%
|SAP SE
|210,90
|-3,03%
|Siemens AG
|229,65
|-0,15%
|Unilever plc
|51,18
|-1,80%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 806,29
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.