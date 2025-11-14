Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Index im Blick 14.11.2025 17:58:55

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach

Der STOXX 50 gab zum Handelsende nach.

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,90 Prozent tiefer bei 4 806,03 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,223 Prozent auf 4 839,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 849,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 839,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 763,57 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 4 703,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Wert von 4 551,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 310,42 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,77 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 8,94 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 56,42 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 211,10 EUR), Unilever (-2,06 Prozent auf 44,70 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,94 Prozent auf 5,80 EUR), BAT (-1,81 Prozent auf 40,72 GBP) und Airbus SE (-1,78 Prozent auf 206,55 EUR) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 785 379 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,663 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,75 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

10.11.25 Unilever Sell UBS AG
05.11.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Unilever Kaufen DZ BANK
27.10.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,46 -0,23% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 205,85 -1,95% Airbus SE
Allianz 367,10 0,91% Allianz
ASML NV 864,60 -1,20% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 46,35 -3,24% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 68,62 -0,49% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,22 0,60% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,00 1,88% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,82 -1,69% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Richemont 186,95 5,74% Richemont
Roche AG (Genussschein) 286,10 -1,31% Roche AG (Genussschein)
SAP SE 210,90 -3,03% SAP SE
Siemens AG 229,65 -0,15% Siemens AG
Unilever plc 51,18 -1,80% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 806,29 -0,90%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

