STOXX 50-Kursentwicklung 13.11.2025 17:59:17

Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus

Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus

Der STOXX 50 ging im Minus aus dem Handelstag.

Am Donnerstag gab der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,62 Prozent auf 4 851,48 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 4 881,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4 881,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 850,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 897,91 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 2,39 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 719,93 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Stand von 4 521,82 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2024, mit 4 255,98 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,82 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,04 Prozent auf 6,00 EUR), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 105,74 CHF), Allianz (+ 0,66 Prozent auf 363,40 EUR) und Enel (+ 0,51 Prozent auf 8,98 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-9,35 Prozent auf 227,00 EUR), Rolls-Royce (-2,78 Prozent auf 11,21 GBP), BAT (-2,22 Prozent auf 41,47 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 56,16 CHF) und Diageo (-1,99 Prozent auf 18,18 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 16 568 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 343,763 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Siemens Buy UBS AG
13.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
