Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 38 686,70 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,569 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,164 Prozent auf 38 613,89 Punkte an der Kurstafel, nach 38 677,36 Punkten am Vortag.

Bei 38 667,62 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 755,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,363 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 37 683,01 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 34 112,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 949,01 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,58 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 783,62 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 8,14 Prozent auf 107,21 USD), Chevron (+ 0,49 Prozent auf 152,87 USD), Nike (+ 0,47 Prozent auf 104,28 USD), Caterpillar (+ 0,45 Prozent auf 325,06 USD) und Boeing (+ 0,41 Prozent auf 212,79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Verizon (-1,31 Prozent auf 39,89 USD), Amgen (-1,22 Prozent auf 292,27 USD), Johnson Johnson (-0,78 Prozent auf 156,75 USD), Merck (-0,72 Prozent auf 126,55 USD) und Visa (-0,65 Prozent auf 277,58 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Walt Disney-Aktie aufweisen. 2 233 150 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,795 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at