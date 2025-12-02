Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Profitable Merck-Investition?
|
02.12.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 110,04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,876 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 9 253,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,83 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,46 Prozent verringert.
Am Markt war Merck jüngst 260,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
