Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,23 Prozent auf 38 974,59 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,357 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,156 Prozent auf 38 825,40 Punkte an der Kurstafel, nach 38 886,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 751,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 105,23 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,684 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, notierte der Dow Jones bei 38 884,26 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 38 791,35 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 33 665,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 2,91 Prozent auf 101,08 USD), Travelers (+ 1,92 Prozent auf 213,74 USD), JPMorgan Chase (+ 1,77 Prozent auf 200,40 USD), Nike (+ 1,64 Prozent auf 97,29 USD) und IBM (+ 1,49 Prozent auf 170,71 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walmart (-2,07 Prozent auf 65,76 USD), UnitedHealth (-1,79 Prozent auf 492,92 USD), McDonalds (-1,27 Prozent auf 257,41 USD), Home Depot (-0,74 Prozent auf 328,64 USD) und Procter Gamble (-0,48 Prozent auf 167,66 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 339 149 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,893 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

