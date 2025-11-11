Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in IBM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das IBM-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111,99 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,893 IBM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 276,03 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 10.11.2025 auf 309,13 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176,03 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für IBM eine Börsenbewertung in Höhe von 287,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

