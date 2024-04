Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,17 Prozent nach oben auf 17 736,10 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 17 691,45 Punkte an der Kurstafel, nach 17 706,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 660,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 736,62 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 17 808,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 16 830,71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 13 079,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 7,21 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,00 Prozent auf 163,52 USD), Netflix (+ 1,36 Prozent auf 615,41 USD), Airbnb (+ 1,08 Prozent auf 157,28 USD), NVIDIA (+ 0,81 Prozent auf 867,00 USD) und O Reilly Automotive (+ 0,79 Prozent auf 1 077,67 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-3,77 Prozent auf 155,39 USD), Illumina (-3,03 Prozent auf 117,49 USD), Enphase Energy (-2,71 Prozent auf 109,42 USD), JDcom (-2,26 Prozent auf 24,85 USD) und Lucid (-2,06 Prozent auf 2,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 4 432 192 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,954 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at