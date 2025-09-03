Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,02 Prozent auf 21 497,73 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,855 Prozent auf 21 461,63 Punkte an der Kurstafel, nach 21 279,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 553,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 370,98 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,95 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 20 650,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 398,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 136,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,50 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 21 803,75 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9,14 Prozent auf 230,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,01 Prozent auf 231,10 USD), DexCom (+ 6,22 Prozent auf 78,92 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,22 Prozent auf 60,49 USD) und Donegal Group B (+ 4,42 Prozent auf 15,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil OraSure Technologies (-6,55 Prozent auf 3,14 USD), Consumer Portfolio Services (-6,31 Prozent auf 7,28 USD), AXT (-6,10 Prozent auf 3,08 USD), 3D Systems (-5,96 Prozent auf 2,05 USD) und Intuitive Surgical (-5,95 Prozent auf 441,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 224 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,654 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at