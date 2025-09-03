NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ Composite-Kursentwicklung 03.09.2025 22:34:56

Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Am Mittwoch sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,02 Prozent auf 21 497,73 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,855 Prozent auf 21 461,63 Punkte an der Kurstafel, nach 21 279,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 553,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 370,98 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,95 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 20 650,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 398,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 136,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,50 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 21 803,75 Punkten. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 9,14 Prozent auf 230,66 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,01 Prozent auf 231,10 USD), DexCom (+ 6,22 Prozent auf 78,92 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,22 Prozent auf 60,49 USD) und Donegal Group B (+ 4,42 Prozent auf 15,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil OraSure Technologies (-6,55 Prozent auf 3,14 USD), Consumer Portfolio Services (-6,31 Prozent auf 7,28 USD), AXT (-6,10 Prozent auf 3,08 USD), 3D Systems (-5,96 Prozent auf 2,05 USD) und Intuitive Surgical (-5,95 Prozent auf 441,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 224 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,654 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3D Systems Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu 3D Systems Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 1,74 -7,01% 3D Systems Corp.
Agilysys Inc. 90,00 -2,70% Agilysys Inc.
Alliance Resource Partners LP 22,95 -0,09% Alliance Resource Partners LP
Alphabet A (ex Google) 197,10 8,86% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 197,26 8,61% Alphabet C (ex Google)
AXT Inc. 2,57 6,01% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 6,30 -4,55% Consumer Portfolio Services Inc.
DexCom Inc. 64,53 0,75% DexCom Inc.
Donegal Group Inc. (B) 15,35 4,42% Donegal Group Inc. (B)
Intuitive Surgical Inc 377,80 -5,97% Intuitive Surgical Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc 51,52 42,36% Ionis Pharmaceuticals Inc
NVIDIA Corp. 145,48 -0,63% NVIDIA Corp.
OraSure Technologies Inc. 2,68 -6,29% OraSure Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 21,00 -0,94% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 497,73 1,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:17 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: Wall Street schlussendlich uneins -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen