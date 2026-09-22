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Index-Performance im Blick 22.09.2026 18:01:45

Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,26 Prozent auf 27 191,53 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,144 Prozent fester bei 27 161,20 Punkten, nach 27 122,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27 272,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 161,20 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 180,45 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 26 166,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 788,98 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 17,03 Prozent aufwärts. 27 272,72 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit OraSure Technologies (+ 7,32 Prozent auf 3,96 USD), Monro Muffler Brake (+ 7,09 Prozent auf 13,82 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,57 Prozent auf 1 361,62 USD), Rambus (+ 6,03 Prozent auf 102,81 USD) und Innodata (+ 5,90 Prozent auf 64,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Cognex (-6,19 Prozent auf 58,15 USD), Intuit (-5,08 Prozent auf 288,66 USD), AXT (-4,60 Prozent auf 76,25 USD), Expedia (-4,49 Prozent auf 268,41 USD) und Erie Indemnity (-3,94 Prozent auf 226,65 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 145 603 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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