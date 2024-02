Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,30 Prozent fester bei 15 361,64 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,594 Prozent auf 15 254,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 164,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 208,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 372,13 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,705 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 011,35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 13 061,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 816,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 15 630,58 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Digi International (+ 13,86 Prozent auf 27,68 USD), EZCORP (+ 11,51 Prozent auf 9,59 USD), Lancaster Colony (+ 11,02 Prozent auf 204,04 USD), Lifetime Brands (+ 10,34 Prozent auf 8,86 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 9,41 Prozent auf 0,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-19,33 Prozent auf 0,12 CHF), New York Community Bancorp (-11,13 Prozent auf 5,75 USD), Dassault Systèmes (-9,40 Prozent auf 47,20 USD), SurModics (-7,90 Prozent auf 32,43 USD) und Century Casinos (-6,92 Prozent auf 3,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 751 080 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,814 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die SIGA Technologies-Aktie weist mit 4,40 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

