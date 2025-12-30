Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lukrative Microsoft-Anlage?
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 424,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23,539 Microsoft-Aktien. Die gehaltenen Microsoft-Papiere wären am 29.12.2025 11 465,76 USD wert, da der Schlussstand 487,10 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,66 Prozent gesteigert.
Microsoft wurde am Markt mit 3,62 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
