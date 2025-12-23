Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

Microsoft Aktie
Das Microsoft-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 55,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,915 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Microsoft-Papiere wären am 22.12.2025 8 687,21 USD wert, da der Schlussstand 484,92 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 768,72 Prozent.
Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,61 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
