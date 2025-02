Optimismus in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

Am Mittwoch steigt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,74 Prozent auf 1 982,36 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent höher bei 1 967,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 967,79 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 967,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 984,02 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 821,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 746,80 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 12.02.2024, den Stand von 1 707,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 8,57 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 984,02 Punkten. Bei 1 802,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,68 Prozent auf 24,26 EUR), BAWAG (+ 3,23 Prozent auf 91,15 EUR), Telekom Austria (+ 3,04 Prozent auf 8,47 EUR), DO (+ 2,57 Prozent auf 199,40 EUR) und PORR (+ 2,23 Prozent auf 20,65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-1,56 Prozent auf 20,18 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,47 Prozent auf 6,70 EUR), EVN (-1,31 Prozent auf 22,65 EUR), AMAG (-0,83 Prozent auf 24,00 EUR) und CPI Europe (-0,74 Prozent auf 16,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 182 584 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,709 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 11,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

