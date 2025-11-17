Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
ATX-Performance 17.11.2025 17:58:40

Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Der ATX beendete den Montagshandel mit Verlusten.

Am Montag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 4 820,59 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 142,818 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 4 853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 853,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 863,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 803,32 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.10.2025, stand der ATX noch bei 4 578,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 846,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der ATX auf 3 555,87 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 31,83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 957,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 2,33 Prozent auf 13,20 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 65,00 EUR), voestalpine (+ 0,87 Prozent auf 34,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,45 Prozent auf 44,85 EUR) und PORR (+ 0,38 Prozent auf 26,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-3,84 Prozent auf 21,30 EUR), DO (-2,43 Prozent auf 176,80 EUR), Wienerberger (-1,44 Prozent auf 26,02 EUR) und CPI Europe (-1,35 Prozent auf 16,04 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 446 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 8,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
21.10.25 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 26,40 -4,86% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,04 -1,35% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 176,80 -2,43% DO & CO
Erste Group Bank AG 89,90 -0,99% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 21,30 -3,84% Lenzing AG
OMV AG 48,92 -1,13% OMV AG
Österreichische Post AG 30,00 -0,83% Österreichische Post AG
PORR AG 26,65 0,38% PORR AG
Raiffeisen 32,02 -1,23% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 13,20 2,33% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 65,00 1,01% Verbund AG
Vienna Insurance 44,85 0,45% Vienna Insurance
voestalpine AG 34,74 0,87% voestalpine AG
Wienerberger AG 26,02 -1,44% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 820,59 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor wichtigen US-Daten: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die Wall Street zeigt sich ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen