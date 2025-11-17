Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsende nach

Am Montag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 4 820,59 Punkte zurück. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 142,818 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 4 853,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 853,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 863,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 803,32 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.10.2025, stand der ATX noch bei 4 578,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 846,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der ATX auf 3 555,87 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 31,83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 4 957,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 2,33 Prozent auf 13,20 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 65,00 EUR), voestalpine (+ 0,87 Prozent auf 34,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,45 Prozent auf 44,85 EUR) und PORR (+ 0,38 Prozent auf 26,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,86 Prozent auf 26,40 EUR), Lenzing (-3,84 Prozent auf 21,30 EUR), DO (-2,43 Prozent auf 176,80 EUR), Wienerberger (-1,44 Prozent auf 26,02 EUR) und CPI Europe (-1,35 Prozent auf 16,04 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 446 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 35,263 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 8,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at