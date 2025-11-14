Minuszeichen in Wien: ATX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Am Freitag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,73 Prozent leichter bei 4 817,08 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 145,325 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 4 902,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 901,81 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 902,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 801,78 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der ATX mit 4 697,35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 771,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 537,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 31,73 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2,13 Prozent auf 72,00 EUR), OMV (+ 0,29 Prozent auf 49,10 EUR), Verbund (-0,31 Prozent auf 64,00 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 30,15 EUR) und EVN (-0,75 Prozent auf 26,45 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,59 Prozent auf 27,00 EUR), voestalpine (-3,33 Prozent auf 33,64 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 32,38 EUR), BAWAG (-3,21 Prozent auf 111,50 EUR) und DO (-3,06 Prozent auf 183,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 231 732 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 36,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,91 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

