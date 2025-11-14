Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Index-Performance im Fokus
|
14.11.2025 17:58:55
ATX aktuell: ATX beendet den Handel im Minus
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,99 Prozent leichter bei 4 853,39 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 145,325 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 4 902,07 Punkten in den Handel, nach 4 901,81 Punkten am Vortag.
Bei 4 902,47 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 801,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 697,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 771,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 537,91 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 32,72 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 72,10 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 49,48 EUR), Verbund (+ 0,23 Prozent auf 64,35 EUR), EVN (+ 0,19 Prozent auf 26,70 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 30,25 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-4,43 Prozent auf 181,20 EUR), Raiffeisen (-3,17 Prozent auf 32,42 EUR), CA Immobilien (-2,72 Prozent auf 23,62 EUR), AT S (AT&S) (-1,94 Prozent auf 27,75 EUR) und Wienerberger (-1,93 Prozent auf 26,40 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 412 033 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,408 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,89 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
